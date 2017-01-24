Polis, Beşiktaş saldırısından önce bombalı araçtan inen kadının peşinde

Emniyet, Beşiktaş Vodafone Arena'nın önünde 10 Aralık 2016 günü gerçekleştirilen ve 39 kişinin şehit olup 200'e yakın kişinin yaralandığı saldırı ile ilgili önemli bir ayrıntıya ulaştı. Canlı bombalarla gün boyu keşif yaptığı, onlara direktif ve bilgi verdiği belirlenen ve saldırının organizatörü olduğu değerlendirilen bir kadının görüntüsünü tespit eden polis, şimdi her yerde bu şüpheliyi arıyor.

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, saldırının gelişimi ve kadın şüphelinin rolüne dair detaylar şöyle:

Yol tarif edip bilgi verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun tespitlerine göre Kadri Kılınç tarafından kullanılan bomba yüklü araç Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu güzergâhında sürekli hareket halindeydi. Saat 14.56'dan 20.10'a kadar araç ile keşif çalışması yaptılar. Kırsal alanında faaliyet yürüten Kadri Kılınç ve Burak Yavuz'a, henüz kimliği belirlenemeyen kadın şüpheli tarafından yollar, stadyumun yeri, polislerin bekleme noktaları tarif edildi.

Cesaret hapı aldılar

Kadri Kılınç ve Burak Yavuz, saat 20.10'da Maçka Parkı'na geldikleri ve araçtan indikleri belirlendi. Teröristlerin yaklaşık 20 dakika parkta bekledikten sonra tekrar stadın etrafına geldikleri, akabinde eylemi planlamak için stada yakın bir cafe önüne aracı park ettikleri, araçtan hiç inmedikleri ve cesaret uyarıcı ilaç aldıkları, 22.23 sıralarında da aracın stadyuma doğru hareket ettiği belirlendi.

Çantasında bombayla indi

Burak Yavuz, Bayıldım Caddesi üzerinde, sırt çantasına aldığı patlayıcı ile araçtan indiği, Kadri Kılınç'ın ise araçla ilk saldırının yapılacağı yere doğru hareket ettiği, 22.28.58'de de polislerin durduğu yerde araç ile birlikte kendisini patlattığı belirlendi. Bu bölgede 32 polis 7 sivil olmak üzere 39 kişi hayatını kaybetti, 19'u ağır yaklaşık 200 polis memuru ile 30 sivil de yaralandı.

Polis etrafını sarınca, sol eliyle bombayı infilak ettirdi

Saldırının olduğu 10 Aralık 2016 günü kamera görüntülerinde yapılan incelemede, teröristlerin bombalı saldırıda kullandığı 34 UG 0838 plakalı araçla, stat çevresinde tedbir alan polislere yönelik detaylı keşif çalışmaları yapıldığı anlaşıldı.

Bombalı araç patladıktan 20 saniye sonra Burak Yavuz Bayıldım Caddesi üzerinden stadyum etrafında yürüyerek yolun karşısına geçti. Şüpheli hareketleri üzerine, 7 polis memuru teröristin etrafını sarınca sol eli ile sırt çantasındaki bombayı patlattı ve burada 7 polis memuru şehit düştü.

Kadın terörist Maçka Parkı'nda izini kaybettirdi

Olay günü saat 20.10 sıralarında, yani saldırıdan yaklaşık 1 saat 20 dakika önce bombacıların, Taşkışla Caddesi üzerinde bulunan bir hamburger restoranının önünde aracı durdurdukları saptandı. Aranan kadın teröristin bu esnada araçtan indiği, ters istikamette yürüdüğü ve bir süre çevrede tur attıktan sonra Maçka Parkı'na yaya olarak girdiği ve burada izini kaybettirdiği belirlendi...