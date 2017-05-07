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Polis, Belge Yayınları’nı bastı; 2 bin kitaba el konuldu

Baskında bir yayın evi çalışanı da gözaltına alındı

07 Mayıs 2017 23:20

Muhalif yayıncılıkta 40 yıldır yayın hayatına devam eden ve Ragıp Zarakolu ile Ayşenur Zarakolu’nun kurduğu Belge Yayınları bugün polis tarafından basıldı. Polisler, 2 bin kitaba el koydu.

Direnişteyiz’den Hayri Tunç’un haberine göre, 40 yıldır muhalif bir çizgide yayıncılık yapan ve defalarca baskına uğrayan, bir çok kitabı hakkında dava açılan Belge Yayınları bu sefer "Dev-Sol" bağlantısı olduğu iddiası ile basıldı.

Yayınevinin Cagaloğlu’nda bulunan yerine gelen polisler, “bandrolsuz kitap” ihbarı var iddiasıyla hem yayınevinde hem de depoda arama yaptılar.

‘Devletsiz Kürtler’ ve ‘Ölümden Zor Kararlar’ adlı kitaplar için toplatma kararı olduğunu söyleyen polisler, yayınevinde bulunan, 1980’lerden, 1990’lardan kalma kitapları, toplatma kararı olmadığı halde alıp götürdüler.

Yaklaşık 2000 kitaba el koyan polisler yayınevi çalışanı Mehmet Ali Varış’ı gözaltına alıp daha sonra serbest bıraktı.

 

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