-POLİS BDP'NİN BATMAN'DAKİ ÇADIRINI KALDIRDI BATMAN (A.A) - 24.03.2011 - Batman'da, BDP tarafından kurulan çadır, güvenlik görevlilerince kaldırıldı. BDP İl Örgütü tarafından kent merkezindeki bir hastanesi yanında bulunan boş bir alanda, 15 Mart'ta kurulan ve ''Demokratik Çözüm Çadırı'' adı verilen çadır, Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırıldı. Batman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batman 2. Sulh Ceza Mahkemesi kararına istinaden çadırda arama yapıldığı ve aramada bir ruhsatsız tabanca ve fişekleri, bir sapan, 34 kar maskesi, çok sayıda terör örgütü elebaşı posteri, çok sayıda örgüt mensubuna ait fotoğraf, örgütsel içerikli poster, bayrak ve afişler ele geçirildiği ifade edilerek, çadırda bulunan 38 kişi arasında arasında yasa dışı olaylara karıştığı belirlenen 4'ünün gözaltına alındığı belirtildi. Çadırın yasa dışı gösteri ve yürüyüşlerin merkezi haline getirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''15 Mart 2011 tarihinde Yaşam Hastanesi yanında bulunan boş alanda 'Demokratik Çözüm Çadırı' kurulmuştur. Bahse konu çadır kurulduğu günden bu yana yasa dışı gösterilerin ve yürüyüşlerin merkezi haline gelmiş, çadırda ve çadır çevresinde toplanan gruplar tarafından sürekli kanunsuz gösteri, yasa dışı yürüyüş, yasa dışı slogan, sık sık yolun trafiğe kapatılması, resmi ve özel otoların taşlanması, lastik yakılması, çevredeki iş yerlerine ve kamu binalarına taşlı ve molotofkokteyli saldırı, güvenlik güçlerine ve araçlarına taşlı, sopalı, molotofkokteyli, havai fişekli ve bombalı saldırı eylemleri gerçekleştirilmiş ve bu eylemler sonucu 8 güvenlik görevlisi yaralanmış, 16 resmi ve sivil araçta maddi hasar, çok sayıda iş yeri ve kamu binasında maddi hasar meydana gelmiştir.'' Ayrıca, Batman'da çeşitli tarihlerde meydana gelen olaylarla ilgi düzenlenen operasyonlarda, 166 molotofkokteyli ile molotofkokteyli yapımında kullanılmak üzere boş şişeler, 15 litre benzin, 115 sopa, 272 havai fişek ele geçirildiği belirtilerek, olaylarla ilgili olarak toplam 16 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan 4'nün tutuklandığı kaydedildi. -BDP'DEN AÇIKLAMA- Bir grup BDP'li, partilerince kurulan çadırın kaldırılması ile ilgili basın açıklaması yaptı. Aralarında BDP Batman milletvekilleri Bengi Yıldız ile Ayla Akat Ata'nın da bulunduğu grup, kaldırılan çadırın bulunduğu bölgede basın açıklaması yaptılar. Milletvekili Yıldız, burada yaptığı konuşmada, kurdukları çadıra gece operasyon düzenleyen polisin kaldırdığını savunarak, bu davranışın hukuka aykırı olduğunu öne sürdü. Çadırın bulunduğu alanı kiraladıklarını ifade eden Yıldız, ''Bunu emniyet güçlerine söyledik ve kira kontratını gösterdik. Yapılan bir hukuksuzluktur'' diye konuştu.