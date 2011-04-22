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POLİS BDP'LİLERE ÇADIR KURDURMADI DİYARBAKIR (A.A)

22 Nisan 2011 17:51

-POLİS BDP'LİLERE ÇADIR KURDURMADI DİYARBAKIR (A.A) - 22.04.2011 - Diyarbakır'da bir grup BDP'linin cami önünde çadır kurma girişimine polis engel oldu. Dağkapı Meydanı'nda aralarında BDP'nin desteklediği Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Altan Tan'ın da aralarında bulunduğu bir grup, cuma namazı kıldı.  Grup, daha sonra buradan Ulu Cami'ye kadar yürüdü. Burada grubun ''demokratik çözüm çadırı'' adı verilen çadır kurma girişimine güvenlik güçleri müsaade etmedi. Bunun üzerine grup olaysız dağıldı.

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