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Polis BDP'li vekillerin üzerine biber gazı sıktı

Emniyet güçleri yürüyüşe geçen gruba Vatan Caddesi üzerinde gaz bombası ile müdahale etti

04 Kasım 2012 17:45

Cezaevlerindeki açlık grevine dikkat çekmek amacıyla İstanbul Aksaray'da gösteri yapmak isteyen BDP'li gruba polis biber gazı ile müdahale etti. Aralarında BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Sebahat Tuncel, Levent Tüzel ve Aysel Tuğluk'un da bulunduğu grubun Aksaray'a yürümesine izin vermeyen polis, BDP'lilerin üzerine gaz sıktı.

BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Sebahat Tuncel, Levent Tüzel ve Aysel Tuğluk'un da bulunduğu grubun Aksaray'a yürümesine polis izin vermedi. Polis grubu Vatan Caddesi üzerinde gaz bombası kullanarak durdurdu.
 
Milletvekilleri Aysel Tuğluk ile Sebahat Tuncel de gazdan etkilendi. Tuğluk, polisin müdahalesine tepki gösterdi. Yaşanan arbede sırasında polis, Aysel Tuğluk ve BDP'lilerin üzerine gaz sıktı.
 
İstanbul İl Başkanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Demokratik Toplum Kongresi Eş Genel Başkanı Aysel Tuğluk ve İstanbul Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder , Sebahat Tuncel ve Levent Tüzel'in katılımıyla Aksaray metro istasyonunda açlık grevlerine ilişkin basın açıklaması yapılacağı belirtilmişti.
 
 

Mahalle sakinleri polise isyan etti

 
 
Polis ara sokaklara kaçan göstericileri kovalarken bir kez daha gaz bombası kullandı. Mahalle sakinleri evlerin içine dolan gaz nedeniyle polise isyan etti. 
 

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