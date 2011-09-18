Polis BDP'li Tuncel'e biber gazı sıktı

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Taksim'de 122 kişi gözaltına alındı





BDP İstanbul milletvekilleri Sebahat Tuncel ile Sırrı Süreyya Önder'in de aralarında bulunduğu bir grup BDP'li, Taksim Meydanı'nda toplandı. Grup, ''PKK'ya yönelik operasyonların durdurulması'' için basın açıklaması yapmak üzere, Galatasaray Meydanı'na yürümek istedi. Polis, bu yürüyüşe izin vermedi. Bunun üzerine Taksim Meydanı'nda bir süre bekleyen grup, daha sonra polis kontrolünde Tarlabaşı Bulvarı'ndan BDP İl Binası'nın önüne yürüdü.Burada da bir süre bekleyen grup, yeniden yürüşe geçmek istedi. Polis, uyarılara uymayan gruba tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Gruptan da polise taş ve şişelerle saldırıda bulunuldu.Grup, daha sonra polisin kovalaması sonucu ara sokaklara dağıldı. Güvenlik güçleri, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.Altınok, Beyoğlu Emniyet Müdürlüğünün önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yasa dışı suç örgününün elemanlarının Taksim Meydanı'nda suç işlemek amacıyla toplandığını belirtti.Yapılan uyarılara rağmen grubun, Taksim Meydanı'na geldiğini ifade eden Altınok, şunları söyledi:''Bu gruplar, ikaz edilmek suretiyle uzaklaştırılmıştır. Almış olduğumuz tedbirlere muhalefet eden, zorluk çıkaran şahıslar engellenerek, 122 kişi alınmıştır. Bu şahıslar üzerinde şu anda inceleme yapılmaktadır. Bu, bahse konu yasa dışı örgüt, çocukları ve masum vatandaşları kadınları ve anaları kullanmak suretiyle suç işlemeye teşvik etmektedir. Biz, Çevik Kuvvet olarak izin vermeyeceğimizi defalarca söylememize rağmen, Taksim'e kadar gelmeye çalışmışlardır. Kararlı tutumumuzla, şahısların suç işlemesi engellenerek, gruplar dağıtılmıştır. Almış olduğumuz tedbirler esnasında, Taksim Meydanı'nda masum insanlara ve güvenlik güçlerine karşı kullanılmak üzere 15 molotofkokteyli, yüzlerce havai fişek, 6 havai fişek yatağı ele geçirilmiştir.''

Altınok, BDP İl Binası önünde dağılmamakta ısrar eden, suç işleyen ve polise molotofkokteyli atmak için bekleyen şahısların ikaz edildiğini, dağılmayan gruba da kademeli olarak kuvvet kullanıldığını kaydederek, ''Şahısların dağılması sağlanmıştır. Herhangi yaralı şahıs ve polis mevcut değildir. Sağduyumuz sayesinde olay, büyük bir boyuta gelmeden önlenmiştir'' dedi.