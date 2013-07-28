İstiklal'de yapılan iftarda gözaltı

BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel, Gezi Parkı'nın polis tarafından kapatılmasının ardından İstaklal Caddesi'nde yapılan "Yeryüzü iftarları" sonrası Taksim'den ayrıldı. Ancak polisin uyarısına karşın, gruptakiler bekleyişlerine ve sloganlar atmaya devam etti. Bunun üzerine polis, gruptakileri İstiklal Caddesi'nde bir süre kovalarken, bazılarını gözaltına aldı. Gruptakiler ara ara İstiklal Caddesi'nde sloganlar atmaya devam ederken, Cumhuriyet Anıtı çevresinde de polisin bekleyişi sürüyor. Bu arada İstiklal Caddesi girişinde bir de TOMA bulunuyor.

Seyit Erçiçek'in hurriyet.com.tr'de yayımlanan haberine göre, Polis "Yeryüzü İftarları" adı altında düzenleneceği duyurulan iftar öncesi, Taksim Gezi Parkı'na girişi kapattı.Parkta bulunanlara herhangi bir müdahalede bulunmayan polis, parka girişlere ise kalkanlarıyla oluşturduğu barikatla engel oldu. Polis, Gezi Parkı'na girmekte ısrar eden grubu, kalkanlardan oluşturulan barikatla İstiklal Caddesi girişine kadar geriletirken, barikatı aşmayı başaran 3 kişiyi gözaltına aldı.

BDP milletvekili Sebahat Tuncel ve Bağımsız milletvekili Levent Tüzel'in Gezi Parkı'na girmek istemesi de polis engeline takıldı.

Gezi Parkı'nda iftar açmak istediklerini söyleyen milletvekillerine polis izin vermedi. Gezi Parkı'na giremeyen milletvekilleri belediyenin hazırladığı iftar masalarına oturmak istediler. Polisin buna da izin vermemesi üzerine Sebahat Tuncel ve Levent Tüzel oturma eylemi yaptılar. Milletvekilleri ile birlikte bir grup da oturma eylemine destek verdiler. Polis, oturma eylemi yapan milletvekillerini ve diğer eylemcileri çember içine aldı.

Milletvekilleri ve yanlarındaki eylemciler, iftarlarını polis çemberi altında Taksim Meydanı'nda yaptılar.

Basına açıklama yapan Milletvekili Levent Tüzel, "Yeryüzü Sofrasını kuran arkadaşlar bizi davet etti. Biz de icabet etmek istedik. Polis, parkta iftar yapmamıza izin vermedi. Bunun hukuki bir tarafı yok. Bu, siyasi bir karardır. İnsanlık ve gelecek adına, Ortadoğu halkları demokrasi istiyor. Yalanlarla ülkenin yönetilmesini istemiyoruz. Alanlar, ezilen halklara açılsın" dedi.