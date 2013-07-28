T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstiklal'de yapılan iftarda gözaltı

Gezi Parkı'nın polis tarafından kapatılmasından sonra İstiklal caddesi'nde yapılan 'Yeryüzü İftarları'nın ardından dağılmayan göstericilere polis müdahale ederek, bazılarını gözaltına aldı

28 Temmuz 2013 20:59

BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel, Gezi Parkı'nın polis tarafından kapatılmasının ardından İstaklal Caddesi'nde yapılan "Yeryüzü iftarları" sonrası Taksim'den ayrıldı. Ancak polisin uyarısına karşın, gruptakiler bekleyişlerine ve sloganlar atmaya devam etti. Bunun üzerine polis, gruptakileri İstiklal Caddesi'nde bir süre kovalarken, bazılarını gözaltına aldı. Gruptakiler ara ara İstiklal Caddesi'nde sloganlar atmaya devam ederken, Cumhuriyet Anıtı çevresinde de polisin bekleyişi sürüyor. Bu arada İstiklal Caddesi girişinde bir de TOMA bulunuyor.

Seyit Erçiçek'in hurriyet.com.tr'de yayımlanan haberine göre, Polis "Yeryüzü İftarları" adı altında düzenleneceği duyurulan iftar öncesi, Taksim Gezi Parkı'na girişi kapattı.Parkta bulunanlara herhangi bir müdahalede bulunmayan polis, parka girişlere ise kalkanlarıyla oluşturduğu barikatla engel oldu. Polis, Gezi Parkı'na girmekte ısrar eden grubu, kalkanlardan oluşturulan barikatla İstiklal Caddesi girişine kadar geriletirken, barikatı aşmayı başaran 3 kişiyi gözaltına aldı.

BDP milletvekili Sebahat Tuncel ve Bağımsız milletvekili Levent Tüzel'in Gezi Parkı'na girmek istemesi de polis engeline takıldı.

Gezi Parkı'nda iftar açmak istediklerini söyleyen milletvekillerine polis izin vermedi. Gezi Parkı'na giremeyen milletvekilleri belediyenin hazırladığı iftar masalarına oturmak istediler. Polisin buna da izin vermemesi üzerine Sebahat Tuncel ve Levent Tüzel oturma eylemi yaptılar. Milletvekilleri ile birlikte bir grup da oturma eylemine destek verdiler. Polis, oturma eylemi yapan milletvekillerini ve diğer eylemcileri çember içine aldı.

Milletvekilleri ve yanlarındaki eylemciler, iftarlarını polis çemberi altında Taksim Meydanı'nda yaptılar.

Basına açıklama yapan Milletvekili Levent Tüzel, "Yeryüzü Sofrasını kuran arkadaşlar bizi davet etti. Biz de icabet etmek istedik. Polis, parkta iftar yapmamıza izin vermedi. Bunun hukuki bir tarafı yok. Bu, siyasi bir karardır. İnsanlık ve gelecek adına, Ortadoğu halkları demokrasi istiyor. Yalanlarla ülkenin yönetilmesini istemiyoruz. Alanlar, ezilen halklara açılsın" dedi.

 

 

ETİKETLER

taksimgezi parkıbdpiftarpolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24