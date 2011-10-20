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Polis BDP binasına bayrak astı!

Osmaniye'de, Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde 24 askerin şehit edildiği terör saldırısını protesto etmek

20 Ekim 2011 03:00

T24 - Osmaniye'de, Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde 24 askerin şehit edildiği terör saldırısını protesto etmek isteyenler BDP İl binasına saldırı girişiminde bulundu. Polis olası saldırıya karşı Türk bayrağı astığı BDP binasında geniş önlem alarak saldırıyı engelledi. 



Aralarında öğrenci ve genç kızların da bulunduğu yaklaşık 1000 kişi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde toplandı. PKK aleyhine sloganlar atan grup, aynı cadde üzerindeki BDP İl binasına doğru yürüyüşe geçti. Polisin geniş güvenlik önlemi altında yapılan yürüyüş sırasında bazı gruplar, BDP il binasına saldırmak istedi. Çevrede önlem alan polis, bariyerlerle çevrelediği il binasına göstericileri yaklaştırmak istemedi. 


Osmaniye'de BDP binasına saldırı girişimi 

Kısa süren arbede ardından kalabalık dağıtılırken bir grup, polisin olası saldırıya karşı önlem amacıyla BDP’nin bulunduğu binaya astığı Türk Bayrağı’nın indirilmesini istendi. Ancak polis buna izin vermedi. Kalabalık, sloganlar atarak dağıldı.


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