Polis BDP binasına bayrak astı!

T24

Osmaniye'de BDP binasına saldırı girişimi



Aralarında öğrenci ve genç kızların da bulunduğu yaklaşık 1000 kişi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde toplandı. PKK aleyhine sloganlar atan grup, aynı cadde üzerindeki BDP İl binasına doğru yürüyüşe geçti. Polisin geniş güvenlik önlemi altında yapılan yürüyüş sırasında bazı gruplar, BDP il binasına saldırmak istedi. Çevrede önlem alan polis, bariyerlerle çevrelediği il binasına göstericileri yaklaştırmak istemedi.Kısa süren arbede ardından kalabalık dağıtılırken bir grup, polisin olası saldırıya karşı önlem amacıyla BDP’nin bulunduğu binaya astığı Türk Bayrağı’nın indirilmesini istendi. Ancak polis buna izin vermedi. Kalabalık, sloganlar atarak dağıldı.