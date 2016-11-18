Polis bastıktan 2 saat sonra kumar oynarken yakalandılar; 120 kişi gözaltında!

Adana’da yasadışı kumar oynatıldığı iddiasıyla kapısına mühür vurulan Mert Holding tabelalı iş yerine 2 saat sonra yapılan baskında kumar oynayan 120 kişi suçüstü yakalandı. Mührü kırıp kumar oynadıkları belirlenen kumarbazlara 204’er lira idari para cezası kesildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Merkez Seyhan İlçesi Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi üzerindeki Galeriya İş Merkezi’nde yasadışı kumar oynatılan Mert Holding Şans Oyunları tabelası asılı olan bina 90 gün önce kapatılmıştı. Cezası biten mekanda kumar oynatıldığı bilgisini alan polis, dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Koçbaşı ile demir kapıyı kıran ekipler, şüphelileri kumar oynatırken suçüstü yakaladı.

Yapılan aramada tombala kağıtları, tombala makinesi, pullar, tombala topları, projeksiyon cihazı ve çeşitli envanterlere el konuldu. Tombala oynayan 141 kişiye idari para cezası kesilirken, 6 kişi ise ’Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak’ suçundan gözaltına alındı, bina da mühürlendi.

Polis, Ahlak Büro Amirliği’ne götürülen şüphelilerin ifadesi alınırken aynı binada mührün kırılıp tekrar kumar oynandığı bilgisi geldi. İhbar üzerine yeniden harekete geçen ekiplerin 2 saat sonra baskın yaptığı binanın mührünün kırıldığı içerde de kumar oynandığı belirlendi. Suç üstü yakalanan 120 kişiye idare para cezası kesildi, mührü kıran 5 kişi de gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan toplam 11 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.