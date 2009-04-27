Polis baskınının faili meçhul

Savcılık, geçen yıl 1 Mayıs’ta, ÖDP İstanbul İl Başkanlığı’na çevik kuvvet polisinin yaptığı baskınla ilgili olarak emniyetten olaya karışan polislerin tespit edilmesini istedi. Emniyet teşhis için bin polisin fotoğraflarını yolladı



Milliyet’in haberine göre; çevik kuvvet polisinin Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) İstanbul İl Başkanlığı’na 1 Mayıs’ta yaptığı gaz bombası ve plastik mermili baskınla ilgili olarak başlatılan soruşturmada, 1 yıl geçmesine rağmen ilerleme sağlanamadı.



ÖDP’lilerin şikâyeti üzerine soruşturma başlatan savcılık, emniyetten olaya karışan polislerin tespit edilmesini istedi ancak yanıt olarak, içinde Taksim’de görev almış bin polisin fotoğraflarının yer aldığı bir CD gönderildi. Emniyet, şikâyetçilerin bu fotoğraflara bakarak kasklı polisleri teşhis etmesini istedi...



1 Mayıs 2008’de Taksim’deki göstericilere müdahale eden polis, ara sokaklara dağılan göstericileri ararken ÖDP İl Başkanlığı önünde bekleyen bir gruba da coplarla müdahale etmiş, grup, İl Başkanlığı binasına sığınınca da polis bina içerisine gaz bombası atmış ve plastik mermi kullanmıştı.



Binaya yapılan müdahale sonrasında içeride bulunan 27 kişi yaralanmıştı. Polisin bu baskını karşıdaki bir binanın çatısından amatör bir kamera tarafından saniye saniye görüntülenmişti.



Polisleri teşhis etmeleri istendi



Polis baskınının ardından, ÖDP yöneticileri Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.



Savcılık, baskını görüntüleyen amatör kameranın ve güvenlik kamerasının görüntülerine el koyarken, 28 Mayıs 2008’de baskın sırasında parti binasında bulunanların ve yaralananların ifadeleri alındı.



Emniyete yazı yazan savcılık, olaya karışan personelin tespiti için emniyetin gerekli incelemeleri yapmasını istedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de içinde olay tarihinde Taksim bölgesinde görevli bin polisin vesikalık fotoğraflarının bulunduğu bir CD’yi geçtiğimiz ekim ayında savcılığa gönderdi. Ardından mağdurlar ve avukatları teşhis için savcılığa çağrıldı. Fakat baskın sırasında hepsi kasklı ve özel giysili olan polislerden hiçbiri teşhis edilemedi.



Avukatlar, bu şekilde bir teşhis yapılmasına itiraz ederek, Taksim’de görevli bütün polislerin değil, ÖDP İl Başkanlığı binasının bulunduğu sokakta görev yapan ekiplerin tespit edilmesini ve buna ilişkin teşhisler yaptırılmasını talep eden bir dilekçe verdi. Soruşturma ise devam ediyor.



Görüntüler, sorgusuz coplamayla başlıyor



ÖDP’ye yapılan baskını gösteren kamera kayıtları, parti binasının önünde her şeyden habersiz bekleyen bir grubun görüntüleriyle başlıyor. Bu sırada ara sokaklarda gösterici arayan bir grup polis de bina önünde bekleyenleri görüyor ve bu kişileri coplamaya başlıyor. Yaklaşık 10 dakika süren coplu müdahalenin ardından gruptan bazıları sokağın çıkışına doğru kaçışırken bir kısmı da ÖDP İl binasına sığınıyor. Sokağın diğer tarafının da polisler tarafından kesilmesiyle grup arada sıkıştırılıyor ve coplama bir süre daha devam ediyor. Aldığı darbelerle yere yığılan bir kişiye polisler vurmaya devam ediyor. Coplamanın ardından, binaya sığınanları dışarı çıkarmak için gaz bombası atılıyor. Polisler binanın kepenklerini indirdikten sonra içerdekilerin dışarı çıkmasını beklemeden ayrılıyor.



1 Mayıs’ta İstanbul’da kask numarası yok



Kamuoyunda polisin sert müdahalesine karşı tepkiler artınca, toplumsal olaylarda ‘orantısız güç’ kullanan polislerin tespiti için başta Almanya’da olmak üzere birçok ülkede uygulanan “kask numarası” gündeme gelmişti.



Emniyet Genel Müdürlüğü de Çevik Kuvvet personelinin kaskına numara yazılmasını kararlaştırmıştı. Bu kararın 1 Mayıs’a kadar bütün illerde uygulamaya geçirilmesi planlanmıştı.



Fakat 54 ilde bu uygulama başlatılırken İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Adana gibi 27 ilde bu uygulamaya geçilemedi. Yani bu 1 Mayıs’ta da polislerin kasklarında numara olmayacak.

