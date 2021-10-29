Polis baskınının ardından tutuklanan 3 atık kâğıt işçisi serbest bırakıldı

İstanbul Ümraniye’de ‘ruhsatsız’ oldukları gerekçesiyle basılan depolarını koruyan ve tutuklanan 3 atık kâğıt işçisi, 24 gün sonra ‘tutuksuz yargılanmak’ üzere serbest bırakıldı.

Atık kağıt işçileri, Kamil Aytar, Ahmet Karınca ve Mahmut Uzun’un serbest bırakılmasını sosyal medya hesaplarından “Müjdeli bir haberimiz var! “Sokaklardan atık toplamak suç değildir” diye direndiği için tutuklanan; Kamil Aytar, Ahmet Karınca ve Mahmut Uzun serbest bırakıldı! Her fırsatta yineleyeceğiz; Kanunlar, yaşanılabilir bir ülke ve toplum içindir. Aramıza hoş geldiniz arkadaşlar…” mesajıyla duyurdu.