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Polis baskınında anne ile oğlu eroin paketlerini sobaya attı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da narkotik ekipleri tarafından bir eve yapılan baskında, satışa hazır paketler halindeki eroini sobaya atan anne ve oğlu ile bir torbacı gözaltına alındı

02 Ocak 2018 13:17

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da narkotik ekipleri tarafından bir eve yapılan baskında, satışa hazır paketler halindeki eroini sobaya atan anne ve oğlu ile bir torbacı gözaltına alındı. Üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadale Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi\'nde bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine yapılan takibin ardından dün akşam saatlerinde eve baskın düzenlendi. Baskın sırasında satışa hazır paketler halinde uyuşturucu yanan sobanın içine atıldı. Polis, tamamı yanmadan uyuşturucuyu sobanın içinden çıkardı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen Gürcü B. ve oğlu Ferhat B. ile \'torbacı\' olduğu iddia edilen Burak B. gözaltına alındı. Sobadan çıkarılan ve evde yapılan aramalarda satışa hazır paketler halinde 50 paket eroin ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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