T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis bariyerleri bu kez yılbaşı için Taksim'de

Yılbaşında Taksim'e çok sayıda vatandaşın gelmesi bekleniyor

29 Aralık 2015 09:41

İstanbulluların Taksim'de 1 Mayıs ve Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümü başta olmak üzere birçok toplumsal olayda görmeye alıştığı polis bariyerleri, bu kez yılbaşı önlemleri için getirildi. TIR'larla getirilen bariyerlerin yılbaşında herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmaması için çevre düzenlemesi yapılan alanlarının etrafına yerleştirileceği açıklandı.

Belediye ekipleri tarafından indirilen bariyerlerin çevre düzenlemesi yapılan alanların etrafını kapatmakta kullanılacağı öğrenildi. Yılbaşı gecesi çok sayıda vatandaşın geldiği Taksim'de herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmaya devam edeceği belirtildi. 

ETİKETLER

taksimbariyerönlemhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24