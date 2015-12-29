Polis bariyerleri bu kez yılbaşı için Taksim'de

İstanbulluların Taksim'de 1 Mayıs ve Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümü başta olmak üzere birçok toplumsal olayda görmeye alıştığı polis bariyerleri, bu kez yılbaşı önlemleri için getirildi. TIR'larla getirilen bariyerlerin yılbaşında herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmaması için çevre düzenlemesi yapılan alanlarının etrafına yerleştirileceği açıklandı.

Belediye ekipleri tarafından indirilen bariyerlerin çevre düzenlemesi yapılan alanların etrafını kapatmakta kullanılacağı öğrenildi. Yılbaşı gecesi çok sayıda vatandaşın geldiği Taksim'de herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmaya devam edeceği belirtildi.