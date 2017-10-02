Polis, bahçe duvarındaki briket arasında uyuşturucu ele geçirdi

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Narkotim ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Ev ve evin bahçesinde yapılan aramada bahçe duvarındaki briket arasına saklanılmış, satışa hazır 8 paket eroin, 10 gram esrar ile 3 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Konya Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotim ekipleri, dün akşam uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Merkez Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi\'nde daha önce belirlenen bir adrese baskın yaptı. Polis evin her tarafını didik didik aradı. Evin arkasında bulunan bahçede de arama yapan polis, bahçe duvarındaki briket arasına saklanan, satışa hazır 6 gram ağırlığında 8 paket eroin, 10 gram esrar ile 3 uyuşturucu hap ele geçirdi. Bunun üzerine Ömer B. (20) ile Gökhan T. (26) gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.



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