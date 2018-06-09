T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis, baca deliğine saklanan uyuşturucuyu buldu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, bir evin baca deliğine gizlenmiş 300 gram eroin ele geçirildi

09 Haziran 2018 17:03

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, bir evin baca deliğine gizlenmiş 300 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Hıdırağa Mahallesi\'nde sabaha karşı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Özel Harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. 
Operasyonda, arama yapılan evlerden birinin baca deliğine gizlenmiş, 300 gram eroin ile uyuşturucudan elde edildiği iddia edilen 240 lira para ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUNÇORLU Tekirdağ DHA TEKİRDAĞınEmniyet MüdürlüğüEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüMahallesiHarekatUyuşturucuylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24