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Spor

Polis babasını kazada kaybettikten sonra mektup yazan Beşiktaşlı Talha Gül, Vodafone Park'ta

Talha'nın mektubu sosyal medyada çok konuşulmuştu

25 Şubat 2018 20:24

Muş'ta meydana gelen trafik kazasında polis memuru babası Hüseyin Gül'ü kaybeden Talha Gül, Beşiktaş Kulübü tarafından Fenerbahçe derbisi için ağırlanıyor.

Talha Gül, stattaki ilk pozunu verdi;

Beşiktaş Kulübü, Talha Gül'ü davet edeceğini böyle duyurmuştu:

"Afrin'deki Mehmetçiklerimize yazdığı mektupla tüm Türkiye'yi duygulandıran, Muş'ta meydana gelen trafik kazasında polis memuru babası Hüseyin Gül'ü kaybeden Talha Gül'ü, yarın Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe maçında ağırlayacağız."

Talha'nın yazdığı o mektup: 

ETİKETLER

Talha GülHüseyin GülmektupBeşiktaş

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