Polis babasını kazada kaybettikten sonra mektup yazan Beşiktaşlı Talha Gül, Vodafone Park'ta

Muş'ta meydana gelen trafik kazasında polis memuru babası Hüseyin Gül'ü kaybeden Talha Gül, Beşiktaş Kulübü tarafından Fenerbahçe derbisi için ağırlanıyor.
Talha Gül, stattaki ilk pozunu verdi;
Beşiktaş Kulübü, Talha Gül'ü davet edeceğini böyle duyurmuştu:
"Afrin'deki Mehmetçiklerimize yazdığı mektupla tüm Türkiye'yi duygulandıran, Muş'ta meydana gelen trafik kazasında polis memuru babası Hüseyin Gül'ü kaybeden Talha Gül'ü, yarın Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe maçında ağırlayacağız."
Talha'nın yazdığı o mektup: