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Dünya

Polis babadan kızının sevgilisine kelepçe!

ABD’de bir polis memuru, kıskanç babaların değmesine taş çıkartacak bir hareket yapt...

27 Eylül 2010 03:00

T24 - ABD’nin California eyaletinde polis memuru baba, 14 yaşındaki kızının erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiğini öğrenince çocuğun evine operasyon yaptı!

ABD’de bir polis memuru, kıskanç babaların değmesine taş çıkartacak bir hareket yaptı. 

Polis babadan kızının sevgilisine kelepçe!

California eyaletindeki San Jose kentinde yaşayan polis memuru baba, 14 yaşındaki kızının yeni erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiğini öğrenince çocuğun evine sahte bir tutuklama operasyonu gerçekleştirdi. Trafik kayıtlarından ailenin adresini bulan baba, polis üniforması ve polis aracı ile eve gitti. Çocuğu cinsel taciz suçundan tutuklayacağını söyleyen polis 15 yaşındaki delikanlıya kelepçe de taktı. “Bir polisin kızına bulaşmayacaktın” diye tehditler savurarak çocuğa bölge savcılığı tarafından dava açılacağını söyledi.

Polis bir süre çocuğu azarladıktan sonra ailesini bir kenara çekerek aslında çocuğu tutuklamayacağını, sadece korkutmak istediğini söyledi. Polis evden çıkmadan önce aileye bir tutuklama emri kağıdı vererek çocuğun yaptıklarını bir daha unutmamasını sağlaması için buzdolabına asmalarını istedi. Ancak aile, çocuklarının sahte tutuklama gösterisi nedeniyle travma geçirdiğini söyleyerek suç duyurusunda bulundu. Hakkında görev kurallarını ihlal etmekten soruşturma açılan polis açığa alındı.

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