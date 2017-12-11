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Polis, aynı hırsızı girdiği evde yakaladı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da hırsızlık amacıyla bir eve giren İ

11 Aralık 2017 17:08

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da hırsızlık amacıyla bir eve giren İ.T. (38) ile ona gözcülük yapan A.B., polis tarafından yakalandı. Aynı polislerin, İ.T.\'yi daha önce de hırsızlık suçundan gözaltına aldığı öğrenildi.
Olay, geçen cumartesi günü saat 03.00 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3830 Sokak\'ta meydana geldi. Devriye görevi yapan İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, daha önce hırsızlık suçundan gözaltına aldıkları ve ardından tutuklanan İ.T.\'nin sokakta çevre binaları incelediğini fark etti. Şüphelinin hırsızlık planladığı ihtimali üzerine polis, İ.T.\'yi takibe aldı. İ.T\'nin aynı sokakta bir eve girdiğini belirleyen polis, operasyon düzenledi. Şüpheli İ.T. ve ona gözcülük yaptığı belirlenen A.B. polis tarafından gözaltına alındı. İki ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirtilen iki şüpheli, ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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