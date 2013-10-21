İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı düzenlemeyle birlikte polis artık basını izlemeyecek. Mitinglerde polis sadece güvenlik önlemi alacak. Pasaport için de bundan sonra emniyete gidilmeyecek.



Bakanlık tarafından hazırlanan yeni düzenlemeyle, polisin, basın, siyasi parti ve sendikalara ilişkin bazı görevleri başka kurumlara devredilecek.

İçişleri Bakanı Muammer Güler'in talimatıyla başlatılan çalışmayla, güvenlik gerekçesiyle, sıkıyönetim dönemlerinden beri polis tarafından yürütülen bazı görevlerin, vatandaşa daha iyi hizmet götürülmesi amacıyla sivil kurumlar tarafından yapılması amaçlanıyor.

Düzenlemeyle, resmi işlerde vatandaştan istediği belge miktarının da azaltılması hedefleniyor. Uygulamanın hayata geçirilmesiyle, polisin asayiş hizmeti dışında aldığı bütün görevler kaldırılacak. Böylece, polisin asli işi asayiş hizmetlerinde görevlendirilmesiyle tasarruf sağlanacak.

Düzenlemeyle, merkezde Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı'na, illerde ise Güvenlik Şubesi Müdürlüklerine bağlı çalışan Basın Yayın Büro Amirlikleri ve basın izleme büroları kapatılacak.



Basını izlemeyecek



Polisin basını izleme gibi bir görevi bulunmayacak. Polis, basın aracılığıyla işlenen suçlarla ilgili gerekli bilgi ve belgeyi savcının izniyle RTÜK'ten temin edecek.

Emniyetteki Siyasi Parti Büroları kapatılacak. Güvenlik güçlerinin siyasi parti ve sendikalarla ilgili görevleri, valiliklerdeki Hukuk İşleri Başkanlığı’na devredilecek.

Polisin, siyasi parti ve sendikaların açık alanda yapacağı mitinglerde, güvenlik önlemi alma dışında herhangi bir görevi bulunmayacak.



Pasaport için emniyete gidilmeyecek



Vatandaşlar, pasaport almak için polise başvurmayacak. Pasaportlar, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce verilecek.

Mevcut durumda, pasaport alacak kişi emniyete başvuruyor. Polis, kendi kayıtlarını inceleyerek pasaport başvurusu yapan kişinin herhangi bir kısıtlaması olup olmadığına bakıyor.

Detaylı bir incelemenin ardından başvuru yapan kişinin engeli yoksa pasaport veriliyor.