-POLİS ARENA PROTESTOCULARININ PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 18.01.2011 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Türk Telekom Arena'nın açılışında protesto eyleminde bulunan kişilere ilişkin görüntü kayıtlarının ellerinde olduğunu belirterek, yapılacak tespitler için bunlar üzerinde çalışıldığını söyledi. Vali Mutlu, ''39 ülke 39 ilçe'' tanıtım ve paylaşım projesinin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen final programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mutlu, ''Türk Telekom Arena'da protesto eyleminde bulunanlar hakkında çalışma başladı mı?'' sorusu üzerine, ''Protesto eyleminde bulunan kişilere ilişkin görüntü kayıtları elimizde. Yapılacak tespitler için bunlar üzerinde çalışılıyor. Bu tür etkinliklerde, sportif müsabakalarda kayıtlar var. Bunları değerlendireceğiz. Dolasıyla böyle görkemli bir açılış töreninde fevkalade üzücü bir tablonun doğmasına vesile olanlarla ilgili neler yapılabilirse tespit çalışmalarından sonra bunlar değerlendirilecektir'' dedi. Mutlu, Hizbullah terör örgütünün sözde askeri kanat sorumlusu olan Hacı İnan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili soru üzerine de ''Emniyetimiz İstanbul'daki ilgilileri zaten kontrol altında tutuyordu. Bunlarla ilgili gelişmelere göre de alınması gerekli yeni tedbirler varsa, bu tedbirleri de almayı planlamıştır. Bu çerçevede değerlendirmek lazım'' dedi. Vali Mutlu, bu kişilerin haftada bir gün imza atması gerektiğini ve ilk imzalarını attıklarını belirterek, ''Ancak farklı değerlendirmeler çerçevesinde hareket etmek icap etmiştir, bu çerçevede bir planlama yapılmıştır'' diye konuştu.