T24 LogoT24 Logo
Gündem

POLİS ARENA PROTESTOCULARININ PEŞİNDE İSTANBUL (A.A)

18 Ocak 2011 16:13

-POLİS ARENA PROTESTOCULARININ PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 18.01.2011 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Türk Telekom Arena'nın açılışında protesto eyleminde bulunan kişilere ilişkin görüntü kayıtlarının ellerinde olduğunu belirterek, yapılacak tespitler için bunlar üzerinde çalışıldığını söyledi. Vali Mutlu, ''39 ülke 39 ilçe'' tanıtım ve paylaşım projesinin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen final programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Mutlu, ''Türk Telekom Arena'da protesto eyleminde bulunanlar hakkında çalışma başladı mı?'' sorusu üzerine, ''Protesto eyleminde bulunan kişilere ilişkin görüntü kayıtları elimizde. Yapılacak tespitler için bunlar üzerinde çalışılıyor. Bu tür etkinliklerde, sportif müsabakalarda kayıtlar var. Bunları değerlendireceğiz. Dolasıyla böyle görkemli bir açılış töreninde fevkalade üzücü bir tablonun doğmasına vesile olanlarla ilgili neler yapılabilirse tespit çalışmalarından sonra bunlar değerlendirilecektir'' dedi.  Mutlu, Hizbullah terör örgütünün sözde askeri kanat sorumlusu olan Hacı İnan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili soru üzerine de ''Emniyetimiz İstanbul'daki ilgilileri zaten kontrol altında tutuyordu. Bunlarla ilgili gelişmelere göre de alınması gerekli yeni tedbirler varsa, bu tedbirleri de almayı planlamıştır. Bu çerçevede değerlendirmek lazım'' dedi. Vali Mutlu, bu kişilerin haftada bir gün imza atması gerektiğini ve ilk imzalarını attıklarını belirterek, ''Ancak farklı değerlendirmeler çerçevesinde hareket etmek icap etmiştir, bu çerçevede bir planlama yapılmıştır'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24