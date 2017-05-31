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Polis aracının geçişi sırasında patlama

Patlamada 2 polis yaralanarak hastaneye kaldırıldı

31 Mayıs 2017 01:55

Mardin’in Kızıltepe İlçesi'nde, devriye gezen zırhlı polis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada, 2 polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olay yerinde çalışma başlattı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Kızıltepe İlçesi Mezopotamya Mahallesi'nde, saat 22.05 sıralarında devriye gezen zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, araç içerisinde bulunan 2 polis yaralandı. Patlama haberinin duyulması üzerine Mezopotamya Mahallesi'ne destek kuvvet ve sağlık ekipleri sevkedildi. Mezopotamya Mahallesi'ndeki patlamada yaralanan 2 polis, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın meydana geldiği Mezopotamya Mahallesi'ne gelen özel harekat polisi çalışma başlattı. Polis zırhlı aracının geçişi sırasında patlayıcının atılma suretiyle mi yoksa, daha önce yola tuzaklandığı konusu ile patlayıcının cinsi ile ilgili araştırmasını sürdürüyor.

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