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Polis aracının geçişi sırasında bomba patladı: 3 polis yaralı

Nusaybin'de olay sonrası geniş çaplı operasyon başlatıldı

08 Kasım 2015 20:47

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir grup PKK'lı, polis aracının geçişi sırasında önce el yapımı bomba patlattı sonra ise araca ateş açtı. Olayda, 3 polis yaralandı.

Hürriyet’in haberine göre,  Nusaybin ilçesi Mitani Caddesi üzerinde bir araya gelen yüzleri maskeli bir grup tarafından yoldan geçen araçlar durdurularak, kontak anahtarlarına el konuldu. Araçları barikat olarak kullanan PKK'lılar, yolda bulunan MOBESE kameralarını da ateş açarak, tahrip etti. Bunun üzerine olay yerine zırhlı araçlarla polis ekipleri gönderildi.

Gruba müdahale etmek için Yeni Turan Mahallesi’nden geçen polis aracına Değirmen Sokak’ta bombalı saldırı düzenlendi. Aracın geçişi sırasında yolun kenarına tuzakladıkları el yapımı bombayı patlatan PKK'lılar, daha sonra da polis aracına ateş açıp, kaçtı. Olayda, aracın içerisinde bulunan 3 polis çeşitli yerlerinden yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan polislerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerine zırhlı araçlarla çok sayıda polisin sevk edildiği ilçede, kaçan PKK'lıların yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

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