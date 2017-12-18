Polis aracının çarptığı genç kız öldü

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Pamukova ilçesinde, bir dinlenme tesisine giderek iş görüşmesinde bulunan 21 yaşındaki Emine Saban, yolun karşısına geçerken trafik polisi aracının çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Pamukova Turgutlu Mahallesi\'nde bulunan bir dinlenme tesisi önünde meydana geldi. Dinlenme tesisine iş görüşmesine giden Emine Saban, iş görüşmesinin ardından kız kardeşi Raziye Saban ile birlikte yolun karşısına geçmek isterken Sakarya Emniyet Müdürlüğü Pamukova Bölge Trafik Denetleme İstasyonunda görevli trafik polisi M.D.\'nin kullandığı trafik aracı çarptı. Ağır yaralanan Emine Saban, olay yerine gelen 112 Acil ekibince Pamukova İlçe Hastanesine kaldırıldı. Emine Saban yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Talihsiz genç kızın kardeşi ile bir hafta önce rahatsızlığı nedeni ile hastaneden çıkardıkları annelerine bakabilmek için dinlenme tesislerine iş görüşmesine gittikleri, babalarının ise 13 yıl önce vefat ettiği öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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