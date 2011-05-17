-POLİS ARACINI ÖPEREK OĞLUNUN BIRAKILMASINI İSTEDİ HAKKARİ (A.A) - 17.05.2011 - Şırnak'ın Uludere ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Hakkari'de defnedilmesi sonrasında çıkan olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan çocuğunun serbest bırakılmasını isteyen anne, polis aracını öperek gözyaşı döktü. Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Adem Aşkan'ın cenazesinin Keklikpınar Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilmesinin ardından kentin değişik noktalarında toplanan gruplar, izinsiz gösteri yaptı. Yollara barikat kurarak polise taş ve molotofkokteyli ile saldıran göstericileri biber gazı ve basınçlı su kullanarak dağıtmaya çalışan polis ekipleri, Dağgöl Mahallesi'ndeki olaylara karıştığı gerekçesiyle B.S. isimli çocuğu gözaltına aldı. Çocuğunun gözaltına alındığını öğrenerek olay yerine gelen anne G.S, polislerden çocuğunu serbest bırakmasını istedi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait zırhlı aracın önünde duran ve aracı öperek çocuğunun serbest bırakılması için gözyaşı döken anne, polislerin çocuğunu bırakmaması üzerine sinir krizi geçirdi. Anne G.S, tüm yakarışına rağmen çocuğunu gözaltına alınmaktan kurtaramazken, B.S'nin Atatürk Polis Merkezine götürüldüğü öğrenildi. Yeni Mahalle'de çıkan olaylarda ise yola barikat kurarak güvenlik güçlerine taş, molotofkokteyli ve havai fişeklerle saldıran gruba, polis biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti. Bu sırada yoldan geçerken olayların arasında kalan askeriyeye ait kamyonetten inen sivil kıyafetli 2 askeri personel, havaya uyarı ateşi açtı. Göstericilerin açılan ateş sonucu dağılması üzerine askeri araç, polis aracı gözetiminde birliğine hareket etti. Kentteki olaylarda 3 polis memurunun yaralandığı, 11 kişinin ise gözaltına alındığı bildirildi. -CİZRE'DE İZİNSİZ GÖSTERİ Şırnak'ın Cizre ilçesinde izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis, basınçlı su ve biber gazı ile müdahale etti. Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada ölü olarak ele geçirilen 12 PKK'lının öldürülmesini protesto etmek isteyen yüzleri maskeli bir grup İdil Caddesi üzerinde taşlarla barikatlar kurarak izinsiz gösteri yapmak istedi. Polisin bir süre dağılmasını beklediği grup, ''Dağılın'' uyarasına taşla karşılık verdi. Bunun üzerine, polis basınçlı su ve biber gazı ile müdahale ederek grubu dağıttı. Olay sırasında bazı polis araçlarının camları kırıldı. Göstericiler ara sokaklara kaçtı.