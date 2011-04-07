-POLİS ARACINA SİLAHLI SALDIRI SİNOP (A.A) - 07.04.2011 - Sinop'un Boyabat ilçesinde bir pomis aracına yapılan silahlı saldırı sonucu 3 polis memuru yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Boyabat Emniyet Müdürlüğü Polis Lojmanları önünde devriye görevi yapan polis aracına saat 23.00 sularında uzaktan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda biri ağır olmak üzere 3 polis yaralandı. Yaralı polis memurları Boyabat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.