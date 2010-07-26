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POLİS ARACINA SALDIRI: 3 ŞEHİT DÖRTYOL (A.A)

26 Temmuz 2010 22:30

-POLİS ARACINA SALDIRI: 3 ŞEHİT DÖRTYOL (A.A) - 26.07.2010 - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda, 3 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı. Alınan bilgiye göre, Özerliçay Mahallesi TOKİ Konutları önünde, görev devir teslimi yapan polis aracına, sahte plakalı kapalı kasa kamyonetten uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda, polis aracında bulunan polis memurları Ali Hacit Arat, Hasan Aslan ve Emre Yalçın hayatını kaybederken, Fatih Yıldız adlı polis memuru da ağır yaralandı. Yıldız, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayın ardından aynı araçla kaçan saldırganların ise arandığı bildirildi.

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