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POLİS ARACINA MOLOTOFKOKTEYLİ ATILDI MERSİN (A.A)

09 Ekim 2010 20:20

-POLİS ARACINA MOLOTOFKOKTEYLİ ATILDI MERSİN (A.A) - 09.10.2010 - Mersin'de bir polis aracına molotofkokteylli saldırıda bulunuldu. Saldırıda iki polis memuru hafif şekilde yaralandı. Terör Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekip aracına kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından Yenihal Mahallesi'nde molotofkokteyli atıldı. İki polisin yaralandığı saldırıda, polis aracında da maddi hasar meydan geldi. Yaralı polis memurları, Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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