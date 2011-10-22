-Polis aracı kaza yaptı: 3 yaralı DİYARBAKIR (A.A) - 21.10.2011 - Diyarbakır'da bir zırhlı polis aracının otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 polis memuru yaralandı. Diyarbakır-Elazığ karayolu 5. kilometresinde devriye görevi yapan zırhlı polis aracı, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FD 7505 plakalı bir otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen zırhlı araçtaki 3 polis memuru yaralandı. Yaralılar, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.