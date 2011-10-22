T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis aracı kaza yaptı: 3 yaralı DİYARBAKIR (A.A)

22 Ekim 2011 00:38

-Polis aracı kaza yaptı: 3 yaralı DİYARBAKIR (A.A) - 21.10.2011 - Diyarbakır'da bir zırhlı polis aracının otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 polis memuru yaralandı. Diyarbakır-Elazığ karayolu 5. kilometresinde devriye görevi yapan zırhlı polis aracı, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FD 7505 plakalı bir otomobil ile çarpıştı.  Çarpışmanın etkisiyle devrilen zırhlı araçtaki 3 polis memuru yaralandı. Yaralılar, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24