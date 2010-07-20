-POLİS ARACI KAZA YAPTI: 2 MEMUR YARALANDI BELEN (A.A) - 20.07.2010 - Hatay'ın Belen ilçesinde, ihbar üzerine yola çıkan aracın devrilmesi sonucu görevli iki polis memuru yaralandı. Alınan bilgiye göre, Jandarma ekiplerine yapılan uyuşturucu taşındığı yönündeki ihbarın iletilmesi üzerine Belen'den İskenderun istikametine 31 B 0849 plakalı otomobille hareket eden polis memurlarının bulunduğu araç, E-91 Karayolu'nun Sarımazı Mahallesi yakınlarında virajı alamayarak devrildi. Kazada, sürücü Selçuk O. ile yanında bulunan Yaşar C. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ambulansı ile İskenderun Körfez Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların durumunun iyi olduğunu, ihbarla ilgili yapılan araştırmada da herhangi bir sonuç elde edilemediğini bildirdi.