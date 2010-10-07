-POLİS ARACI DEVRİLDİ: 1 POLİS ŞEHİT ORDU (A.A) - 07.10.2010 - Ordu'nun Fatsa ilçesinde polis aracının devrilmesi sonucu 1 polis memuru hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Giresun Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Sedat Ataman'ın (38) kullandığı, Ankara'dan teslim aldığı ve Giresun'a götürmekte olduğu yeni ekip aracı, Samsun-Ordu karayolunun Dolunay Mahallesi mevkisinde devrildi. Araçta sıkışarak hayatını kaybeden Ataman'ın cesedi, Fatsa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çıkarıldı. Fatsa Devlet Hastanesinin morguna kaldırılan ceset, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Sedat Ataman'ın Sivas nüfusuna kayıtlı, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.