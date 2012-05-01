Polis, Ankara'da işçilere biber gazı sıktı

Ankara'da bu yıl Tandoğan Meydanı Hak İş ve Memur Sen’e bağlı sendikalara verilirken, KESK, DİSK ve Halk Evleri, Tabipler Birliği gibi örgütler ise 1 Mayıs’ı Sıhhiye’de kutluyor. Sıhhiye'de yapılan kutlamalarda polis kordonunu geçmek isteyen gruba göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.

Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş ve Memur-Sen tarafından düzenlenen miting, katılımcıların Tandoğan Meydanı'nda yerini almasıyla başladı.

Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan katılımcılar, taleplerini içeren dövizler taşıyıp çeşitli sloganlar atarak Tandoğan Meydanı'na geldi. Katılımcılar, Degol Caddesi üzerinde oluşturulan polis noktasından üzerileri aranarak meydana alındı.