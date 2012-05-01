T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis, Ankara'da işçilere biber gazı sıktı

Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş ve Memur-Sen tarafından düzenlenen miting, katılımcıların Tandoğan Meydanı'nda yerini almasıyla başladı.

01 Mayıs 2012 15:06

 

Ankara'da bu yıl Tandoğan Meydanı Hak İş ve Memur Sen’e bağlı sendikalara verilirken, KESK, DİSK ve Halk Evleri, Tabipler Birliği gibi örgütler ise 1 Mayıs’ı Sıhhiye’de kutluyor. Sıhhiye'de yapılan kutlamalarda polis kordonunu geçmek isteyen gruba göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.
 
Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş ve Memur-Sen tarafından düzenlenen miting, katılımcıların Tandoğan Meydanı'nda yerini almasıyla başladı. 
 
Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan katılımcılar, taleplerini içeren dövizler taşıyıp çeşitli sloganlar atarak Tandoğan Meydanı'na geldi. Katılımcılar, Degol Caddesi üzerinde oluşturulan polis noktasından üzerileri aranarak meydana alındı. 

ETİKETLER

ankara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24