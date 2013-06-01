Polis Ankara'da da alanlardan çekildi, halk Kızılay'a girdi...

İstanbul ’da başlayan gösterilerin dün akşamdan itibaren Ankara’ya da yayılmasının ardından, bugün Kızılay sokakları polisle eylemcilerin yoğun çatışmalarına sahne oldu. İlk olarak öğle saatlerinde Güven Park’ta toplanan 3 bin kişilik grupa polis yoğun biber gazıyla müdahale etti. Çatışmalar buradan tüm Kızılay çevresine yayıldı. Çeşitli gruplar Saat 16:00’da yeniden Güven Park’ta buluşmak üzere dağıldı. 16.00'dan itibaren yeniden bir araya gelen gruplar, polis barikatlarını aşmayı başararak üç koldan Kızılay Meydanı'na girmeye başladı. Meydana giren göstericilerin CHP , Halkevleri, TKP, EMEP gibi sol partilerin yanı sıra MHP bayrakları da taşıdığı görüldü.

Radikal'de Mehmet Bilber ve Rifat Başaran imzalı habere göre, Ankara’da ilk müdahale Güven Park’ta başladı. Yaklaşık 3 bin kişiye polis yoğun biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti buradan dağılan gruplar Kızılay’ın çeşitli noktalarında eylemi sürdürürken polis toplanan tüm gruplara heryerde müdahale etti. Çatışmalar GMK Bulvarı, Yüksel Caddesi ve Ziya Gökalp Caddesi üzerinde yoğunlaştı. Çatışmalarda çok sayıda yaralı olduğu ve 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polis helikopterleri Kızılay semalarında devriye gezerken çevik kuvvet ekipleri de kalabalıkların toplandığı her yere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Kızılay’da bulunan dükkanlarda esnaf ve müşteriler de gazdan etkilendi. Bir çok vatandaş gaz kullanan polise tepki gösteriyor. Daha sonra çatışmalar Yeni Karamürsel önü ve Yüksel Caddesi civarında yeniden yoğunlaştı. Çatışmaları duyan vatandaşlar çeşitli semtlerden Kızılay’a yürümeye başladı.

Öğleden sonra yeniden bir araya gelen Ankaralılar, polisin barikatlarını geri çekmesi üzerine Kızılay Meydanı'na ulaştı. Polis, Başbakanlık ve Bakanlıklar önüne çekilirken, Eylemci gruplar Gaziosmanpaşa Bulvarı’ndan ve diğer yönlerden Kızılay’a girdi.

Levent Gök'ün zor anları

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Kızılay'da yaşanan olaylarda zor anlar yaşadı. Göstericiler ile polisin arasına girerek olayları engellemek isteyen CHP'li Gök'e polis tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Gazdan etkilendiği görülen Gök, müdahale eden polis ekiplerine çok sert tepki gösterdi. Levent Gök ve beraberindekiler polisin attığı gaz bombalarının kapsüllerini toplayarak yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Göstericiler Kızılay'a girdi

Eylemcilerin protestosu sürerken çevik kuvvet dışındaki polisler Kızılay Meydanı'ndan çekilmeye başladı. Bu sırada Ziya Gökalp ve Yüksel Caddesi'nde bulunan göstericiler polis barikatını yararak Kızılay'a indi. Kızılay'da eylemciler ve polis arasında çatışma çıktı.

Başbakanlık binasına asker

Eylemin büyümesi üzerine Başbakanlık binasının çevresi barikatlarla çevrildi. Polis, binaya araç, sivil vatandaş girişini engelliyor. Polis, İl Jandarma Alay Komutanlığı'ndan destek istedi. Valilik talimatı ile Başbakanlık binasının çevresine askerler de konuşlandırıldı.