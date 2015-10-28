Polis, Ankara katliamında "Üçüncü bomba var, anonsu yapın' diye baskı yapmış!

Ankara’da 102 kişinin hayatını kaybettiği barış mitinginin tertip komitesinde yer alan KESK üyesi İlhan Yiğit, polisin patlama öncesi kendisine parti liderlerini sorduğunu ve miting bitmeden "Olaysız geçti" tutanağı imzalatmak istediğini söyledi. Yiğit, “Polis seyyar satıcıları bizim aramamızı istedi. Patlamaların ardından da ‘Üçüncü bomba var anonsu yap’ baskısı yaptılar” diye konuştu.

"Zorla anons yaptırmak istediler"

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre, valiliğin toplanma yerinde güvenlik önlemleri alınması konusundaki sorumluluğunu bertaraf edecek şekilde miting için istenen izin saatlerini değiştirdiğini aktaran Yiğit, polisin sürekli kendilerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Genel eş başkanlarının mitinge katılıp katılmayacağını sorduğunu belirtti.

Yiğit, patlama sonrasında ise çevik kuvvet müdürü ve diğer polislerin kendilerine “Valilikten telefon geldi, miting iptal edildi. Alanda üçüncü bomba var” diye zorla anons yaptırmak istediğini anlattı.

Yiğit, şöyle devam etti:

“Toplanma yerinin güvenliğini konuştuk. ‘Siz tren garı önünde ne gibi tedbirler alacaksınız’ diye sordum. Bize‘Standart olarak ön arama yapılıyor. Bomba, patlayıcı cisim vs. aranıyor. Ama kitle toplandıktan sonra simitçi köfteci, sucu gibi seyyar satılıcıları sizin görevlileriniz arayabilir mi’ diye sordular. Ben de ‘Seyyar satıcıların çoğunluğu sizin arkadaşınız. Biz sendikacıyız’ diyerek itiraz ettim. Bize ‘O zaman onlara karşı dikkatli olalım’ dediler. Gardan başlayan bütün mitinglerimizde toplanma yerinde polisler olurdu. Kitle çoksa önde eskortluk yapardı. Miting alanına kadar yapılan yürüyüşte güvenlik zincirini polis oluştururdu. Ama bu mitingte yapılmadı. Sadece üç trafik arabası vardı.”

"HDP ve CHP liderlerinin katılıp katılmayacağı soruldu"

Polisin, kendilerine CHP lideri Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ’ın mitinge katılıp katılmayacağını sorduğunu kaydeden Yiğit, “Protokol oluşturulacak mı diye sordular. Ben de ‘İki partinin de mitingi desteklediklerini, genel başkanların programı uygun olursa katılacaklarını’ söyledim” dedi.

Polisin olaysız biten mitingler sonunda imzalanan tutanağı mitingin başında imzalatmak istediğini söyleyen Yiğit, “Biz soğukkanlılıkla kitleyi patlama yerinin aksi yönüne, Mithatpaşa, Necatibey ve Kızılay yönüne doğru yönlendirirken polis önlerini kesti, kitleyi Opera binasına, yani patlama yerine doğru yönlendirmeye çalıştı. Ambulansların geç gelmesi, yolun tıkanması bu yüzden oldu” diye konuştu.