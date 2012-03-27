T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis, Ankara girişinde CHP otobüslerini durdurdu

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara Tandoğan Meydanı'nda hükümetin 4+4+4 eğitim düzenlemesini protesto ediyor

27 Mart 2012 15:28

CHP zorunlu eğitimi kademelendirerek 12 yıla çıkaran 4+4+4 düzenlemesini protesto etmek için haftalık grup toplantısını Tandoğan Meydanı'nda yapıyor.
 
Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara Tandoğan Meydanı'nda hükümetin 4+4+4 eğitim düzenlemesini protesto ediyor.

Miting şeklinde gerçekleştirilecek toplantı için CHP’liler meydanda toplanmaya başladı. CHP, mitinge 100 bin kişinin katılmasını hedefliyor.


‘Ankara girişinde otobüsleri durdurdular'


CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, mitingin başlamasına saatler kala Ankara girişinde polislerin otobüsleri durdurduğunu söyledi. Engellendiklerini öne süren Tekin, ''Polisler tam da miting günü trafik polisleri olduğunu hatırladılar ve Ankara girişinde uygulama yapmaya başladılar. Yüzlerce otobüs bekliyor. Ben de bunu şiddetle protesto ediyorum ve şimdi İçişleri Bakanı'nı arayıp şikâyet edeceğim'' dedi.


‘CHP bayrağı değil, Türk bayrağı'


Tekin'in miting konusunda verdiği bir başka önemli ayrıntı ise, CHP örgütlerinin mitingde CHP bayrağı değil, Türk bayrağı açacak olmaları.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, "Mitingde hassasiyet içinde davranıp, CHP bayrağı yerine Türk bayrağı kullanacağız. Böylece sadece tek bir partiyi değil, tüm Türkiye'yi ilgilendiren eğitim sorununda, CHP'ye oy vermiş olsun olmasın, tüm vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi amaçlıyoruz. Herkes mitinge Türk bayrağı ile gelsin. Bu CHP sorunu değil, Türkiye'nin sorunu. Eğitimle ilgili endişeleri olan tüm vatandaşlarımızı da mitinge davet ediyoruz" dedi.

 

ETİKETLER

CHPTandoğanKılıçdaroğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24