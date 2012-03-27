Polis, Ankara girişinde CHP otobüslerini durdurdu

CHP zorunlu eğitimi kademelendirerek 12 yıla çıkaran 4+4+4 düzenlemesini protesto etmek için haftalık grup toplantısını Tandoğan Meydanı'nda yapıyor.



Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara Tandoğan Meydanı'nda hükümetin 4+4+4 eğitim düzenlemesini protesto ediyor.

Miting şeklinde gerçekleştirilecek toplantı için CHP’liler meydanda toplanmaya başladı. CHP, mitinge 100 bin kişinin katılmasını hedefliyor.



‘Ankara girişinde otobüsleri durdurdular'



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, mitingin başlamasına saatler kala Ankara girişinde polislerin otobüsleri durdurduğunu söyledi. Engellendiklerini öne süren Tekin, ''Polisler tam da miting günü trafik polisleri olduğunu hatırladılar ve Ankara girişinde uygulama yapmaya başladılar. Yüzlerce otobüs bekliyor. Ben de bunu şiddetle protesto ediyorum ve şimdi İçişleri Bakanı'nı arayıp şikâyet edeceğim'' dedi.



‘CHP bayrağı değil, Türk bayrağı'



Tekin'in miting konusunda verdiği bir başka önemli ayrıntı ise, CHP örgütlerinin mitingde CHP bayrağı değil, Türk bayrağı açacak olmaları.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, "Mitingde hassasiyet içinde davranıp, CHP bayrağı yerine Türk bayrağı kullanacağız. Böylece sadece tek bir partiyi değil, tüm Türkiye'yi ilgilendiren eğitim sorununda, CHP'ye oy vermiş olsun olmasın, tüm vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi amaçlıyoruz. Herkes mitinge Türk bayrağı ile gelsin. Bu CHP sorunu değil, Türkiye'nin sorunu. Eğitimle ilgili endişeleri olan tüm vatandaşlarımızı da mitinge davet ediyoruz" dedi.