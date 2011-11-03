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''Polis amca'' bayramda çocukları unutmadı ADANA (A.A)

03 Kasım 2011 12:36

-''Polis amca'' bayramda çocukları unutmadı ADANA (A.A) - 03.11.2011 - Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan ''Bayram Neşesi Projesi'' kapsamında Emniyet Müdürlüğü personelinden toplanan oyuncaklar, bayram öncesi ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılmaya başlandı. Kentte göç alan mahallelerdeki çocukların ekonomik, sosyal ve kültürel uyum sorunlarının giderilmesi amacıyla yürüttüğü ''Şefkat Eli Projesi'' kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyen Çocuk Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi çocukları yine unutmadı. Çukurova Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle birçok başarılı projeye imza atıp, yoğun göç alan bölgelerde yaşayan dezavantajlı gruptaki çok sayıda çocuğa ilkleri yaşatan polis ekipleri, bayram öncesi yine çocuklar için harekete geçti. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, polis halk ilişkilerinin geliştirilmesi ve bayramda çocuklarının küçük de olsa bir oyuncakla sevindirilmesi için ''Bayram Neşesi Projesi''ni başlattı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Avcı'nın da desteklediği projeyle gönüllük esasına göre Emniyet Müdürlüğü personelinden çocuklar için oyuncak toplandı. Hepsi yeni olan bin 500 oyuncağın dağıtılacağı dezavantajlı mahallerde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan çocuklar belirlendi.  Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de yardımıyla belirlenen çocuklara, hediyeleri bayram öncesi dağıtılmaya başlandı.  -İlk hediyeler hasta çocuklara- Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, oyuncakları ilk olarak Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi gören çocuklara dağıttı.  Balcalı Hastanesindeki çocuk onkoloji ve hematoloji servislerini ziyaret eden polis ekipleri, çocukların kaldığı odaları tek tek ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.  ''Polis abla ve amcalarını'' karşısında gören çocukların bazıları heyecanlandı, bazıları da duygulandı. Hediye dolu çantaları sohbetin ardından çocuklara veren polisler, daha sonra dağıttıkları polis logolu balonları da şişirerek, çocukların eğlenmesini sağladı. Sağlık durumları hakkında bilgi aldıkları çocuklara yakın ilgi gösteren polisler, çocukların hastalıklarını bir nebze de olsa unutturmaya çalıştı. -Göç alan mahallelerdeki çocukları da sevindirdiler- Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, daha sonra yoğun göç alan mahallelerde ihtiyaç sahibi çocuklara hediyelerini dağıtmayı sürdürdü. Çeşitli sosyal ve kültürel aktiviteler gerçekleştiren Çocuk Şube Müdürlüğü yetkilileri, toplumsal olaylara karıştıkları tespit edilen çocukların her ne kadar şüpheli konumunda olsalar da kendilerinin gözünde aslında mağdur durumda olduğunu vurguladı. Yetkililer, her kesimden çocuğun sevgiye ve şefkate ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, ''Ayrım yapmadan tüm çocuklara aynı şefkati göstermeye çalışıyoruz. Suça karışan veya suçla hiç alakası olmayan çocukları kucaklıyoruz. Çünkü, onlar bizim geleceğimiz. Onların Türk polisini doğru tanıyıp, bilmesini istiyoruz'' dedi.

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