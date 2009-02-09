'Polis amca, annem beni hindi gibi kızartıyor'

Anne itiraf etti

Dört yaşındaki kız çocuğu polisi arayarak, "annem beni hindi gibi fırında kızartıyor" diyerek şikayette bulundu.ABD'de 4 yaşındaki bir kız çocuğun telefonla acil yardım istemesiyle bir anne vahşeti ortaya çıktı.Cani annenin yaptığı işkenceler, 4 yaşındaki kızının acil yardım hattı 911'i arayarak, görevliye 'Annem beni fırında hindi gibi pişiriyor' demesiyle ortaya çıktı.Adı açıklanmayan küçük kızın ihbarı üzerine harekete geçen polis, canavar anne Reyna Valentino'yu evinde tutukladı.Kızını yaktığı, dövdüğü ve işkence yaptığı iddia edilen 40 yaşındaki anne, polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti.Olayı öğrenen Valentino ailesinin komşuları, 5 çocukları bulunan ailenin dışarıdan son derece mutlu bir aile tablosu çizdiğini söyledi.