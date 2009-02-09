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Dünya

'Polis amca, annem beni hindi gibi kızartıyor'

4 yaşındaki kız çocuğu polisi arayarak, "Annem beni hindi gibi fırında kızartıyor" diyerek şikayette bulundu

09 Şubat 2009 02:00

Dört yaşındaki kız çocuğu polisi arayarak, "annem beni hindi gibi fırında kızartıyor" diyerek şikayette bulundu.

ABD'de 4 yaşındaki bir kız çocuğun telefonla acil yardım istemesiyle bir anne vahşeti ortaya çıktı.


ABD'nin Michigan eyaletinin Hamtramck şehrinde yaşayan Reyna Valentino adlı kadın, çocuklarına işkence yaptığı suçlamasıyla tutuklandı.



Cani annenin yaptığı işkenceler, 4 yaşındaki kızının acil yardım hattı 911'i arayarak, görevliye 'Annem beni fırında hindi gibi pişiriyor' demesiyle ortaya çıktı.

Adı açıklanmayan küçük kızın ihbarı üzerine harekete geçen polis, canavar anne Reyna Valentino'yu evinde tutukladı.

Anne itiraf etti

Kızını yaktığı, dövdüğü ve işkence yaptığı iddia edilen 40 yaşındaki anne, polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti.

Olayı öğrenen Valentino ailesinin komşuları, 5 çocukları bulunan ailenin dışarıdan son derece mutlu bir aile tablosu çizdiğini söyledi.

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