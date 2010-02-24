Polis aklayan Dink raporuna 'ayar'

T24 - Başbakanlık Teftiş Kurulu, İçişleri'nin ihmalle suçlanan polisleri aklayan raporunu 'yüzeysel' buldu ve tespitlere itiraz etti.



Başbakanlık Teftiş Kurulu (BTK), İçişleri Bakanlığı’nın gazeteci Hrant Dink cinayetinde ihmali olan polisler hakkındaki ‘olumlu’ müfettiş raporuna ‘yetkini aştın’ mesajıyla yanıt verdi. BTK, İçişleri’nin raporuna ‘yüzeysel tespitlerde bulunulduğu için’ itiraz ederken, kendisinin daha önce hazırladığı raporun da arkasında durdu. İçişleri Bakanlığı’nın geri adım atarak yeni bir rapor hazırlamasının gündemde olduğu belirtildi.





Talimat Erdoğan’dan



Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinin ardından eşi Rakel Dink’in başvurusu üzerine BTK, bir rapor hazırladı. Radikal gazetesinde yer alan habere göre, bu raporda ortaya konulan ‘ihmal’ iddiaları nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘olur’uyla İçişleri Bakanlığı müfettişleri, aralarında Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek’in de bulunduğu 19 polis hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma 9 Kasım 2009’da tamamlandı. Raporda, aralarında Akyürek’in de bulunduğu Trabzon ve İstanbul Emniyetlerinde görevli toplam 19 polis hakkında işlem yapılmasına gerek olmadığı belirtildi.





BTK beğenmedi



Ancak, İçişleri Bakanlığı’nın raporu Başbakanlık’ta tepkiyle karşılandı. Bir kaynak, hükümetin Dink cinayetini ‘arkasındaki güç odaklarıyla birlikte çözme’ kararlılığını dile getirirken BTK da 18 Ocak’ta bir yazı yazarak raporu yüzeysel bulduğunu ve tespitlerin önemli bir kısmına ‘iştirak etmediğini’ belirtti.





İtiraz noktaları



Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun yazısında, rapordaki ‘iştirak edilmeyen hususlar’ olarak şunlar sayıldı:



* Aralarında Ramazan Akyürek’in de bulunduğu görevi ihmal ettiği iddia edilen kişiler ile ilgili ön inceleme yapılması istendi. Ancak, Mülkiye müfettişleri araştırma raporu düzenledi. Bunun anlamı, yasal olmakla birlikte İçişleri Bakanlığı’nın verilen yetkiyi aştığı şeklinde yorumlandı.



* Dink’e suikast hazırlığından haberdar olan İstihbarat Daire Başkanlığı’nın olayın engellenememesindeki sorumluluğu göz ardı edilemez.



* Muhbir Erhan Tuncel’in ihbarlarıyla ilgili ‘gereğinin yapıldığı’ konusunda şüpheler devam ediyor.



* İstihbarat bilgilerinin yeteri kadar iyi değerlendirildiği yönünde şüpheler var.





Yeni rapor gündemde



Başbakanlık’ın yazısının İçişleri Bakanlığı’nın raporunu ‘hukuken geçersiz’ kılmadığı, ancak ‘mesaj’ niteliği taşıdığı ifade edildi. İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın Başbakanlık’ın itirazlarını dikkate alarak yeni bir rapor hazırlanması için çalışma yapılması talimatı vermesinin gündemde olduğu dile getirildi.





Başbakan’a bağlı



Teşkilat şemasına göre Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı doğrudan Başbakan’a bağlı. BTK’nın görevlerinden biri de kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş olan birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını haiz olarak her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak veya yaptırmak.





Ön inceleme değil



Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun, İçişleri Bakanlığı’ndan istediği ‘ön inceleme’, ilgili kişilerle ilgili bilgi ve belgelerin toplanıp, görüşlerle birlikte bir rapor düzenlenerek verilmesini öngörüyor.

Ön inceleme birden çok kişi tarafından yapılmışsa, farklı görüşler raporda gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtiliyor. Dink cinayetiyle görevlendirilen Mülkiye müfettişleri ise daha ileri bir adım atarak ‘araştırma raporu’ hazırladı.





