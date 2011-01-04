-POLİS AKADEMİSİ YÜKSEK LİSANSA BAŞVURULAR 14 OCAK'A KADAR ANKARA (A.A) - 04.01.2011 - Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü 2010-2011 akademik yılı bahar dönemi yüksek lisans programına 14 Ocak 2011'e kadar başvuruda bulunulabilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü 2010-2011 akademik yılı bahar dönemi yüksek lisans programına başvuruların 14 Ocak 2011 tarihine kadar yapılabileceği belirtildi. Başvurularla ilgili detaylı bilgiye internetteki ''www.pa.edu.tr'' adresinden veya 0312 412 1223-24 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği kaydedildi.