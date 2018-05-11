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Polis Akademisi soruşturmasında 21 gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenlerden 8'i yakalandı

11 Mayıs 2018 14:29

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012'deki Polis Akademisi sınavı sorularının 'FETÖ' mensubu olduğu iddia edilen kişiler tarafından sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 8'i yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 'FETÖ' mensubu olduğu iddia edilen kişiler 2012'de yapılan Polis Akademisi giriş sınavında, yazılı sınav öncesi eriştikleri soruları örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" ve "kamu kurumu zararına dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonla, Polis Akademisine yerleşen öğrencilere 'mahrem abilik' yapan, bazıları Bylock kullanıcısı 21 şüpheliden 8'ini gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirileceği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Sınav sorularını alarak Polis Akademisine yerleşen 269 şüpheli öğrenci hakkında daha önce işlem yapılmış ve haklarında kamu davası açılmıştı.

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