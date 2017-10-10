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Polis Akademisi sorularını çaldığından şüphelenilen 36 kişi gözaltına alındı

2015'te Akademi ile ilişikleri kesilen 36 şüpheliye yönelik 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

10 Ekim 2017 20:24

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2012 Polis Akademisi sınavı sorularını temin ederek sınavı kazandığı belirlenen ve 2015'te Akademi ile ilişikleri kesilen 36 şüpheli gözaltına alındı.

2012 yılı Polis Akademisi Giriş Sınavı'ndan önce soruların 'FETÖ/PDY' tarafından ele geçirilerek, yandaşlara dağıtıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15'i Ankara'dan olmak üzere 36 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyete getirilen şüphelilerin, 2012 Polis Akademisi sınavı sorularını önceden temin ederek sınavı kazanan ve 2015'te Akademi ile ilişikleri kesilen bin 342 kişi arasında olduğu öğrenildi.

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