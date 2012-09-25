Polis Akademisi polis muhabiri yetiştirecek

Polis Akademisi, savaş muhabirlerinden sonra bu kez polis muhabiri yetiştimek için kolları sıvadı. Polis Akademisi Başkanı Prof. Remzi Fındıklı'nın yakın bir gelecekte polis muhabirliği kursu açılacağını duyurmasının ardından meslek örgütlerinden tepki geldi. ÇGD Genel Başkanı Abakay, 'Madem öyle pavyonlar da magazin muhabiri yetiştirsin' dedi.

Karar, Polis Akademisi Başkanı Prof. Remzi Fındıklı tarafından geçen hafta yapılan yeni akademik yıl açılış töreninde açıkladı.

Fındıklı, yakın bir gelecekte polis muhabirliği kursu açacaklarını duyurdu.

Soner Arıkanoğlu'nun Akşam gazetesinde yer alan haberine göre, polis muhabirliği kursu, Anadolu Ajansı'yla birlikte açılan savaş muhabirliği kurslarını veren Polis Akademisi'ne bağlı Uluslararası Sınır Aşan Suçları Araştırma Merkezi (UTSAM) ya da Güvenlik Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılacak.

Kurslara, polis muhabiri olmak isteyen genç gazeteciler ve gazeteci adayları katılabilecek. Derslere, Polis Akademisi'nin hocaları,

dışarıdan çağrılacak uzmanlar ve polis muhabirliğinde deneyimli gazeteciler girecek. Kursu başarıyla bitirenlere 'polis muhabiri sertifikası' verilecek.

Meslek örgütlerinden sert tepki

Polis Akademisi'nin açmayı planladığı kurs, şimdiden tartışma konusu oldu. Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet Abakay:

"Bunun adı, 'polis gazeteci' yetiştirmektir. Eskiden 'asker gazeteciler' vardı, şimdi de 'polis gazeteci' yetiştirmeye kalkışıyorlar. Asker 'asker muhabiri', polis 'polis muhabiri' yetiştirecekse o zaman diplomasi muhabirlerini Dışişleri Bakanlığı, belediye muhabirlerini de Belediyeler Birliği yetiştirsin. Pavyonlar da magazin muhabiri yetiştirsin, olsun bitsin.

Gazetecilik devletin elinde oyuncak olacak meslek değildir. Gazeteciler, iletişim fakültelerinde yetişirler. Mesleğin temel ilkelerini oralarda öğrenirler. Sonra da eğitimlerini çalıştıkları basın kuruluşlarında alaylı olarak tamamlarlar. Mesleğin inceliklerini usta gazetecilerden öğrenirler..."

'Alaturka işler bunlar'

- Bunlar alaturka işler. Devlet görevlileri kendi işlerini yapsın, üzerine vazife olmayan işlere karışmasınlar. Madem ki onlar kendi işlerini yapmıyor öyleyse biz de onlara 'demokrat polis nasıl olunur' onun kursunu verelim. Vatandaşlara, demokratik haklarını kullanmak isteyen öğrencilere nasıl davranmaları gerektiğini anlatalım. Olur olmaz yerde insanları coplamamaları gerekiğini, biber gazı sıkmamaları gerektiğini, insanca davranmaları gerektiği öğretelim. Biz de polislere 'demokrasi dersi' vermeye talibiz.

Savaş muhabirleri göreve hazır

Anadolu Ajansı ile Polis Akademisi Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği 'Savaş Muhabirliği Sertifika Programı'nın ikinci dönem kursu devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Akademisi'nin uzman eğitimcileri tarafından gerçekleştirilen kursta, kursiyerlere savaş teorisi, savaş hukuku, kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer saldırılar, ikna stratejileri (algı yönetimi), rota belirleme ve harita okuma, propaganda stratejileri, yakın savunma teknikleri, toplumsal olaylarda davranış şekilleri ve suda hayatta kalma eğitimlerinin yanı sıra çelik yelek, miğfer ve gaz maskelerinin kullanımı gibi dersler verildi. Kursiyerler ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca doğal afetlerde hayatta kalma ve çalışma yöntemleri konusunda bilgilendirildi. Anadolu Ajansı ile bazı medya kuruluşlarından muhabirlerin katıldığı eğitimler, 28 Eylül Cuma günü düzenlenecek törenle sona erecek. Eğitime katılanlara sertifika verilecek.