Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Cerrah 'siyasi baskılar' nedeniyle istifa etti

Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Cerrah, avukatı aracılığıyla, 30 yıldan bu yana kendisine ve meslektaşlarına yapılan siyasi baskılar nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Cerrah’ın istifasına ilişkin avukatı Ayşe İrem Yeniçulha yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Cerrah’ın 30 yıldır akademide görev yaptığı ifade edilerek istifa gerekçesi şöyle açıklandı: “30 yıldır mensubu olduğu ve sayısız başarıya imza attığı Türk Polis Teşkilatından ve halen görev yapmakta olduğu Polis Akademisindeki ‘Öğretim Üyeliği’- sivil memur!-görevinden kendisine ve meslektaşlarına yapılan siyasi baskı ve hukuksuzluklara tepki olarak “istifa” etmiştir.”

Açıklamanın tamamı şöyle; Müvekkilim Prof. Dr. İbrahim Cerrah Polis Akademisi’nde ve Emmniyet teşkilatı bünyesinde yaşadığı hukuka aykırı muamelelerin, 17-25 Aralık 2013 tarihinde gerçekleşen ‘büyük rüşvet ve yolsuzluk’ operasyonları ile doğrudan veya dolaylı bağlantısı olduğunu düşünerek bu hukuksuzluklara daha fazla tahammül edemeyerek 30 yıldır mensubu olduğu teşkilat bünyesinden istifa etmiştir.

Müvekkilim; Hem Anayasal ve yasal bir hak olarak sahip olduğu ‘ifade özgürlüğü’ hem de bir öğretim üyesi ve insan olmanın sonucu taşıdığı ‘toplumsal’, ‘mesleki’, ‘ahlaki’ ve ‘insani’ sorumlulukları gereği bu süreçte yaşananlarla ilgili olarak son aylarda medyada bazı açıklamalarda bulunmuştur. Sahip olduğu Anayasal ve yasal haklar çerçevesinde yaptığı her konuşma ve açıklamaları usulsüz ve hukuksuz bir şekilde adeta suç kabul edilmiş ve soruşturmalara konu edilmiştir.

Bu süreçte, hakkında hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde açılan soruşturmalarda ifade vermesi de engellenerek ‘savunma hakkını’ kullanmaktan da mahrum edilmiştir. Bir yandan, ifade özgürlüğü kapsamında yapmış olduğu her konuşması bir cürüm kabul edilerek kendisi hakkında soruşturmalar açılırken, öte yandan soruşturmayı usulsüz bir şekilde yürüten polis müfettişleri tarafından da herhangi bir kanunu ihlal ettiğine dair tek bir itham dahi ileri sürülememiştir.

'Yargısız bir infazın kurbanı'

İdarenin bu çelişkili tutumu tarafımızdan, hakkında soruşturma açılmış olan herkesin sahip olduğu ifade vermek suretiyle savunma hakkının engellenmesi olarak değerlendirilmiştir. Hakkında usulsüz ve hukuksuz bir şekilde açılan ve yürütülmeye çalışılan ve sonucunda müvekkilimin hukuki ve adil bir karar çıkacağına dair inancını kaybettiği bu süreçte daha fazla ‘karalanmak’ ve kendisini ‘yargısız bir infazın kurbanı’ yapmalarına fırsat vermek istemiyoruz.

Bu yüzden, yaklaşık 30 yıldır mensubu olduğu ve sayısız başarıya imza attığı Türk Polis Teşkilatından ve halen görev yapmakta olduğu Polis Akademisindeki ‘Öğretim Üyeliği’- sivil memur!-görevinden kendisine ve meslektaşlarına yapılan siyasi baskı ve hukuksuzluklara tepki olarak “istifa” etmiştir. Müvekkilimin yıllardır emek verdiği ve kendisine inanan Emniyet Teşkilatı mensuplarına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. İbrahim CERRAH Vekil Av. Ayşe İrem YENİÇULHA