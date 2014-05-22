Polis Akademisi Başkanı görevden alındı

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Remzi Fındıklı görevinden alındı. Fındıklı'nın yerine Prof. Dr. Yılmaz Çolak getirildi.

Atama kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Remzi Fındıklı, başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınırken yerine Prof. Dr. Yılmaz Çolak atandı.

Remzi Fındıklı, "Hasılı Kelam" isimli bir kitap yazmış, kitapta kadınları küçümseyici ifadeler yer aldığı iddiası gündeme gelmişti.

Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin kitabı eleştirirken, CHP de Fındıklı için Meclis'te soru önergesi vermişti.