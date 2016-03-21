Polis Akademisi atış eğitimine kalaşnikof da eklendi

Polis Akademisi'nde her rütbedeki emniyet personeline verilen yıllık atış eğitimlerine tabanca ve MP-5'in yanı sıra Sovyet saldırı tüfeği 'kalaşnikof' olarak bilinen AK-47 de eklendi.

Haber Türk'ün haberine göre, Polis Akademisi ile Emniyet Teşkilatı bünyesindeki atış poligonlarında gerçekleştirilen ve yılda 3 kez tekrar edilen eğitimlerde bu yıl kalaşnikof da kullanılıyor.

Uzman personel eşliğinde düzenlenen eğitime katılan polislere önce teorik bilgi veriliyor, ardından tabanca, MP-5 otomatik tabanca ve AK-47 uzun namlulu tüfekle atış yaptırılıyor.