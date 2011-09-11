Polis ağır silahı askerden alacak

T24 - Terörle mücadelede araziye çıkacak olan özel harekât polisleri için yeni nesil silah ve techizat alımına devam edildiği, havan topu, ağır makineli tüfek ve roketatar gibi silahların ise TSK’dan sağlanacağı öğrenildi.





Milliyet'in haberine göre; terörle mücadelede yeni strateji çerçevesinde, etkin görev almaya hazırlanan özel harekât polislerine operasyonlarda kullanması gereken ağır silahların Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından verileceği öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM), yenilenme çalışmaları devam eden özel harekât birimlerine “şimdilik” ağır silah almayı planlamadığı belirtildi.



Bazı silah firmalarının ürettikleri silah ve mühimmatla ilgili olarak Özel Harekât Dairesi’nde bilgilendirme yaptığı belirtildi.

Hazırlıklara devam



PKK terörüyle mücadele kapsamında oluşturulan yeni strateji doğrultusunda, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki arazi operasyonlarına askerle birlikte özel harekâtçı polislerin etkin olarak katılması için hazırlıklara devam ediliyor. Bu çerçevede, EGM bünyesindeki Özel Harekât Dairesi çalışmalarını yürütürken, polislere yeni silah ve teçhizat alınması da gündemde.



Sayıları artırılacak özel harekâtçılara yeni nesil M-16 otomatik tüfeklerin alınmasının yanı sıra emniyetin ihalesini tamamlayarak teslim almaya başladığı zırhlı araçlardan Doğu ve Güneydoğu’daki birimlere gönderilmesi planlanıyor.



Buna karşın özel harekâtçıların daha önceki yıllarda kullandığı; havan, bomba atar, ağır makineli tüfek, Launcher ve roketatar gibi “ağır silahlar”ın temini konusunun değerlendirmeye alındığı öğrenildi. EGM üst yönetiminde yapılan değerlendirmelerde, PKK’ya karşı yürütülecek operasyonlarda kullanılmak amacıyla “şimdilik” ağır silah satın alınmaması, bunların TSK’dan temin edilmesi eğilimi ağırlık kazandı. Özel harekâtçıların ağır silah ihtiyacının, gerektiği hallerde TSK’dan “geçici” olarak sağlanmasına karar verildiği öğrenildi.

Firmalar iş peşinde



Öte yandan özel harekâtçıların yeniden sıcak çatışmalara girmesi yönünde planlamalar yapılmasıyla birlikte bazı silah firmalarının ürettikleri silah ve mühimmatla ilgili olarak Özel Harekât Dairesi’nde bilgilendirme yaptığı belirtildi. Yeni nesil silahların yanı sıra sıcak çatışmalarda kullanılacak, mayınlara karşı dayanıklı olarak zırhlı araç üreten bazı firmaların, Gölbaşı’ndaki tesislerde tanıtım gösterisi yaptığı ifade edildi. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar’ın talimatıyla bayram öncesinde bölgeye giden EGM heyetinin öncelikle inşaat konularına ağırlık verdiği de öğrenildi.