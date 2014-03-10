Polis-Adliye muhabirliği nasıl yapılıyor, nasıl yapmalı?

Başkanlığını Hasan Cemal'in yaptığı Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi ile işbirliği içinde düzenlediği "Nasıl Yapılıyor-Nasıl Yapmalı" başlıklı gazetecilik atölyeleri devam ediyor. İlki "ekonomi gazeteciliği" alanında yapılan atölyelerin ikincisi, 13 Mart Perşembe günü, saat 14:00'te, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Karaköy'deki binasında yapılacak.

Açılış konuşmasını Hürriyet gazetesi yazarı Taha Akyol'un yapacağı atölyede yargı muhabirliği alanındaki haber ve kitaplarıyla bilinen Milliyet Gazetesi Ankara Haber Müdürü Gökçer Tahincioğlu ve Vatan gazetesinden Kemal Göktaş ile kıdemli basın hukuku uzmanı, Ceza Hukuku Derneği Başkanı Fikret İlkiz birer sunum yapacaklar.

Taha Akyol, atölyede "hukuk bilgisinin gazetecilik ve yazarlıkla etkileşimini, sağladığı sonuçları" anlatacak.

Gökçer Tahincioğlu, Türkiye'de "polis-adliye muhabirliğinin nasıl yapıldığını" örneklerle anlatacak.

Kemal Göktaş, hukuk eğitimi de almış bir gazeteci olarak, "polis-adliye muhabirliğinin nasıl yapılması gerektiği" konusundaki önerilerini paylaşacak.

Avukat Fikret İlkiz de, "polis-adliye muhabirliğinde mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar ile gazetecilik cephesindeki sorunları" ele alacak.

Atölye, soru/cevap/tartışma bölümünün ardından BAÜ İletişim Fakültesi öğrencilerine yarışma için bir metin-haber konusu önerilmesiyle sona erecek.

Doğan Akın'ın yapacağı polis-adliye muhabirliğine ilişkin gazetecilik atölyesi, öğrencilerin yanı sıra gazetecilerin katılımına da açık. Atölyeye katılmak isteyen gazetecilerin e-mail ile metyen66@gmail.com adresine başvuruda bulunmaları gerekiyor Moderatörlüğünü T24 Genel Yayın Yönetmeni'ın yapacağı polis-adliye muhabirliğine ilişkin gazetecilik atölyesi, öğrencilerin yanı sıra gazetecilerin katılımına da açık. Atölyeye katılmak isteyen gazetecilerin e-mail ileadresine başvuruda bulunmaları gerekiyor

"Nasıl Yapılıyor-Nasıl Yapmalı" atölye dizisinin ilki; Hasan Cemal, Osman Ulagay, Uğur Gürses ve Benjamin Harvey'nin katılımıyla Murat Sabuncu'nun moderatörlüğünde önceki hafta gerçekleştirilmişti.