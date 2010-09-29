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POLİS ADAYLIĞI BAŞVURULARI BAŞLADI ANKARA (A.A)

29 Eylül 2010 15:58

-POLİS ADAYLIĞI BAŞVURULARI BAŞLADI ANKARA (A.A) - 29.09.2010 - Emniyet Genel Müdürlüğünce, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre 10 bin polis adayı alınacak. Başvurular bugünden itibaren 14 Ekime kadar yapılabilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, polis meslek eğitim merkezlerine alınacak öğrencilerin başvuru işlemleri bugün başladı. Gelecek yıl başlatılacak 10. ve 11. dönem polis meslek eğitimlerine, 2009 ve 2010 yıllarında KPSS-P3 puan türünden 60 ve üzerinde puan alan ve en az 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilecek. Polis meslek eğitimlerine 9 bin 500'ü erkek, 500'ü kadın toplam 10 bin aday alınacak. Adaylar, başvuru koşulları ve diğer konularla ilgili ayrıntılı bilgiyi il emniyet müdürlüklerinin eğitim şube müdürlüklerinden ve ''www.egitim.pol.tr'' internet adresinden öğrenebilecekler.

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