Polis, acele kamulaştırma kararı için yapılan toplantıya izin vermedi!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Gazi Mahallesi’nde, acele kamulaştırma kararına karşı bir düğün salonunda mahallelinin yaptığı toplantı, polisler tarafından basıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Gazi Mahallesi için alınan acele kamulaştırma kararına karşı çıkan Gazi Mahallesi halkı ve Sultangazi Kent Savunması'nın Sultan Düğün Salonu'nda düzenlemek istediği halk toplantısına polis izin vermedi.

Polis 'propaganda yapıyorsunuz' diyerek salona baskın düzenledi. Salondakileri dışarı çıkardı. Salon önünde toplananlara polisin dağılmaları yönünde anons yaptığı öğrenildi.