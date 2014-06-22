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Polis, 5. Trans Onur Yürüyüşü'nde Taksim'e izin vermedi

Fransız Konsolosluğu önünde polis tarafından durdurulan LGBTİ bireyler, eylemini burada sürdürdü

22 Haziran 2014 20:35

5'incisi düzenlenen Trans Onur Yürüyüşü’nde Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen LGBTİ bireylere polis izin vermedi. Gezi Parkı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, Cumhuriyet Anıtı’nı da kapattı.

5’inci Trans Onur Yürüyüşü öncesinde polis, Taksim Meydanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Gezi Parkı’nın içine ve çevresine çok sayıda çevik kuvvet ekibi konuşlandırıldı. Önlemler çerçevesinde Taksim Meydanı’nda iki, Galatasaray Meydanı’nda bir TOMA hazır bekletildi.

İstiklal Caddesi’nde bir araya gelen yüzlerce kişi, gökkuşağı bayrağı ile Taksim Meydanı’na çıkmak istedi. Ancak bariyerler ve kalkanlarla grubun önünü kesen polis geçişe izin vermedi.

Fransız Konsolosluğu önündeki bekleyişini sürdüren grup, sloganlar atarak eylemine devam etti. 

Daha sonra Tünel Meydanı'na yürüyen grup, eylemini burada sona erdirdi.

 

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