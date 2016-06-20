Polis 4. kattan düşüp yaşamını yitiren genç kadının sır ölümünü araştırıyor

İzmir'in Buca İlçesi'nde, bir binanın 4. katından düşerek ağır yaralanan 19 yaşındaki Şevval Sayar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın cinayet ya da intihar mı olduğunu araştıran polis, genç kadının düştüğü dairede yaşayan 1 kişiyi gözaltına aldı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre; olay bugün saat 05.30 sıralarında Buca İlçesi 202/57 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Şevval Sayar, sokaktaki binanın 4. katındaki daireden penceresinden, toprak zemine çakıldı.

Genç kadını görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlileri, vücudunda kırıklar oluşan ve ağır yaralan Sayar’ı ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Sayar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kadının cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Genç kadının düştüğü belirtilen dairede yaşayan genç 1 erkek ise polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinin alınması için polis merkezine götürülen ve kimliği açıklanmayan kişi, daha sonra sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.

Gözaltındaki kişinin, Sayar’ı dışarda kalmaması için evine aldığını, daha sonra yiyecek bir şeyler almak için evden ayrıldığında, Sayar’ın kendini boşluğa bıraktığını ileri sürdüğü öğrenildi. Gözaltındaki kişinin sorgusunun sürdüğü belirtildi. Polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemeye çalışıyor.